المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة بحوزة عاطلين فى الظاهر

كتب ـ سليم على

يعمل رجال المعمل الجنائى بالقاهرة، على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين فى الظاهر، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تمكنت من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.