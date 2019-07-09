سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة بحوزة عاطلين فى الظاهر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:44 ص
المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة بحوزة عاطلين فى الظاهر مخدرات-أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل رجال المعمل الجنائى بالقاهرة، على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين فى الظاهر، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تمكنت من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .  
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   
 
 
 
 

مباحث مكافحة المخدرات

حيازه مواد مخدرة

مكافحة المخدرات

المخدرات فى الظاهر

الضاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جميع أهداف مباريات دور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. جميع أهداف مباريات دور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة