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المشدد 3 سنوات لعاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة كابلات الكهرباء فى النزهة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:07 م
المشدد 3 سنوات لعاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة كابلات الكهرباء فى النزهة محكمة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قصت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة كابلات الكهرباء، من داخل مخازن شركة شمال القاهرة للكهرباء، المملوكة للدولة، وتغريمهم 50 ألف جنيه.

ووجهت النيابة إلى المتهمين "عصام.ع.م" ،32سنة، "حمدى.م.س" 37 سنة، الشروع فى سرقة كابل كهربائى، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، من داخل غرفة توصيل الكهرباء، التابعة لشركة شمال القاهرة للكهرباء، بمنطقة النزهة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة النقيب  "أحمد محمد" من مباحث شرطة قسم النزهة "، بأنه حال مروره بالشارع لتفقد الحالة الأمنية، لاحظ المتهمين، أثناء قيامهما بالشروع فى قطع كابل كهربائى من داخل غرفة توصيل الكهرباء، التابعة لشركة شمال القاهرة، مستخدمين "منشار حديدى"، وتمكن من القبض عليهم، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة.


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