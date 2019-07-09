المشدد 10 سنوات لربة منزل واثنين آخرين بتهمة تجارة المخدرات فى النهضة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل واثنين آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بتجارة بالمواد المخدرة، فى النهضة.

البداية كانت أثناء بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النهضة تفيد بقيام " سمر.س" 36 سنة بالاتجار فى المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها أثناء تواجدها فى منزلها، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 800 جرام من مخدر الحشيش، و500 قرص مخدر " ترامادول "، متخذة من منزلها وكرا لها لترويج المواد المخدرة، بمساعدة كلا من " سيد.م 24 سنة مسجل خطر، و" أيمن.س " 25 سنه مسجل خطر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت احالتهم للنيابة العامة، التى أحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات عليهم.