المباحث تحدد هوية عامل صدمه قطار بإمبابة.. وجهود لكشف ملابسات الحادث

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية عامل صدمه قطار بإمبابة أمس الاثنين، وتبين أنه يدعى" محمد. أ"، وتم التوصل لأفراد أسرته.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لبيان حقيقة الحادث، كونه انتحارا من عدمه، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بإمبابة.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن القطار صدم شخص مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال.

وقال شهود عيان، إن المتوفى ألقى بنفسه أمام القطار، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.