الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 30 ألف و900 ميجاوات

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الثلاثاء، هو 30 ألفا و900 ميجاوات، فيما بلغ أقصى حمل للشبكة أمس الاثنين 30 ألفا و400 ميجاوات.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الاثنين وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و700 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.



