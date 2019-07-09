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القوى العاملة توجه مديرى المديريات بتمكين اللجان النقابية من أداء دورها

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:04 ص
القوى العاملة توجه مديرى المديريات بتمكين اللجان النقابية من أداء دورها وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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وجهت وزارة القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بتمكين اللجنة النقابية بكل مديرية من أداء دورها الذى رسمه قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، دون ممانعة أو عرقلة .

وأكدت التعليمات التى أصدرت وزارة القوى العاملة تعميما بها على مديرياتها بالمحافظات، أهمية اعتماد مبدأ المكاشفة والشفافية فى التعامل مع ممثلى تلك اللجان، والاستماع إلى وجهة نظرهم قبل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بالعاملين فى كل مديرية، ووضع الحلول الجذرية لشكاوى العاملين التى تتدخل اللجنة النقابية لحلها .

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ هذه التعليمات بشكل كامل، مشيره إلى أنها ستقوم بمراجعة مدى التزام المديريات بها بكل دقة.

وتأتى هذه التعليمات فى إطار دعم وزير القوى العاملة لجهود اللجان النقابية للعاملين بالمديريات وتمكينها من أداء دورها فى سبيل تحقيق الاستقرار لجميع العاملين والنهوض بكافة الخدمات التى تقدمها تلك اللجان للعاملين بالمديريات .

يذكر أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، أعطى للجان النقابية العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة، والاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقية العمل الجماعية، والمشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها، فضلا عن وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها، وتنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة.

 

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

اللجان النقابيه

اعضاء اللجان النقابيه

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