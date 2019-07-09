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القضاء التونسى يصدر قرارا بتجميد أصول المرشح الرئاسى نبيل القروى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:41 ص
القضاء التونسى يصدر قرارا بتجميد أصول المرشح الرئاسى نبيل القروى نبيل القروى
كتب : أحمد جمعة

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أصدر القضاء التونسى قرارا بتجميد أصول المرشح الرئاسى الإعلامى نبيل القروى، بعد توجيه تهم له بتبييض الأموال.

قال حزب "قلب تونس" الذى يتزعمه القروى، فى بيان صحفى، إن القرار القضائى بحقه جاء "بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلى لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية".

ووصف الحزب التونسى القرار بأنه "عملية لإلهاء الرأى العام الوطني والدولى" و"محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير فى شعبيته المتزايدة".

ويلاحق نبيل القروى وشقيقه غازى بتحقيق قضائى منذ عام 2017، بعدما رفعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية دعوى ضده بقضايا فساد مالى.

وقال المتحدث باسم القضاء التونسى سفيان السليتى فى تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة أنا يقظ بدعوى، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادى والمالى، قرر قاضى التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازى القروى".

وأضاف أنّ القضاء قرر أيضا "تجميد الأملاك والأرصدة المالية للمتهمين ومنعهما من السفر".

ويعد القروى أحد أبرز خصوم رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى الـ29 نوفمبر 2019.

واتهم حزب القروى الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها فى تصفية الخصوم السياسيين"، داعيا رئيس الوزراء التونسى إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح فى الانتخابات المقبلة.

 


القضاء التونسى

اخبار تونس

نبيل القروى

حركه النهضه

يوسف الشاهد

تونس

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