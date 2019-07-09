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القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 18 سنة بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:11 ص
القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 18 سنة بالبحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط  المدعو "بهاء ر. م" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 809 / 2016 جنايات قسم سفاجا حصر رقم 1059/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، فى قضية مخدرات. 
 
وتم ضبط، المدعو "عمرو م. ع"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1275 / 2015 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 902/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه فى قضية مخدرات.
 
كما تم ضبط المدعو "احمد م. ع"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2053 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 827/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الأف فى قضية مخدرات.
 
من جانب آخر، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 76 جنح حبس جزئى، و13 حكم جنح حبس مستأنف، و297 حكم جنح غرامات جزئية، و11 حكم جنح غرامات مستأنف، و75 حكم جنح مخالفات.
 

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