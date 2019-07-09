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"الفلاحين": البنك الزراعى نجح فى تطبيق سياسة ائتمانية جديدة لدعم المشروعات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:48 م
"الفلاحين": البنك الزراعى نجح فى تطبيق سياسة ائتمانية جديدة لدعم المشروعات جانب من الحدث
كتب عز النوبى

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أشادت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بحصول البنك الزراعى المصرى، على جائزة أفضل بنك عربى متخصص فى دعم وتمويل التنمية الزراعية، والتى تسلمها السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة الحالى، خلال احتفالية نظمها الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، فى بيروت، مشيرة إلى نجاح فى تعديل السياسة البنكية التى يعمل بها البنك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الفترة المقبلة.

وأشار فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك الزراعى شريك أساسى للتنمية الزراعية، ومساندة الفلاح المصرى، كما أن سياساته المصرفية تواكب تنفيذ السياسة الزراعية التى تعتمدها الدولة، مشيرا إلى أن البنك يمثل الشريك الأساسى للفلاح فى إعادة إعمار مصر زراعيا بالتزامن مع بعض الأزمات التى تواجه الفلاحين وتزيد من حجم الأعباء التى يتحملونها على كاهلهم.

وأوضح" واصل"، أن حصول البنك الزراعى على جائزة أفضل بنك عربى زراعى، تمثل التتويج الفعلى للجهود التى يشهدها البنك فى ظل قيادته الحالية، فضلا عن السياسة التى يتم تطبيقها حاليا والمتمثلة فى إعادة هيكلة البنك وتدعيمه.

وشدد واصل، على أن الفلاح مازال ينتظر المزيد من البنك الذى أثبت للعالم أنه الأفضل فى الدفع بالتنمية الزراعية فى الوطن العربى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الزراعية الإنتاجية التى تزداد فيها القدرة الإنتاجية.

وكشف واصل، أن البنك نجح خلال الفترة الحالية فى تطبيق سياسة ائتمانية جديدة تؤكد على قيام البنك بالدور المنوط به فى تمويل قروض الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى ودعم التنمية الريفية والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف خلق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى أن النقابة تتوجه بالشكر للمصرفى الكبير السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك، تقديرا للجهود التى يبذلها من أجل هذا القطاع الكبير الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد القومى المصرى.

 


المنتجين الزراعيين

نقابة الفلاحين

البنك الزراعى

سياية البنك الزراعى

قروض الثروة الحيوانية

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