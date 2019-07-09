العثور على طفل رضيع بجوار مدرسة فى أسيوط

عثر أهالى عزبة الفاتح التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، على رضيع عمره "يوم"، بجوار مدرسة "الفاتح".

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد عثور أهالى قرية عزبة الفاتح التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، على طفل حى عمر "يوم" بجوار مدرسة الفاتح التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين أنه رضيع عمره "يوم"، وتم نقله لإحدى حضانات مستشفى أسيوط الجامعى.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، وإستكمال الإجراءات القانونية.