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العثور على جثتى مسجل وابنته موثقتين بالحبال داخل شقة اندلع بها حريق بحلوان

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:39 م
العثور على جثتى مسجل وابنته موثقتين بالحبال داخل شقة اندلع بها حريق بحلوان جثة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال المباحث بحلوان على جثة مسجل وطفلته داخل شقة سكنية اشتعلت بداخلها النيران، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتم إخماد الحريق، ونقلت الجثتين للمشرحة.

 

ورجح مصدر أمنى وجود شبهة جنائية فى الحادث، نظرا للعثور على جثتى المسجل وابنته موثقتين بالحبال، وسط النيران المشتعلة داخل الشقة التى تمت السيطرة عليها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


حريق شقة بحلوان

سيارات الحماية المدنية

اخماد حريق بحلوان

الحماية المدنية بالقاهرة

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