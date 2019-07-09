العثور على جثة مسجل خطر قتل طعنا بأحد شوارع الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

عثر الأهالى على جثة مسجل خطر ملقاة بأحد شوارع مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، بعد طعنه بالسكين.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز الجمالية، يفيد بالعثور على جثة لشاب عشرينى ملقاة فى الشارع مسدد بها عدة طعنات.

وتبين أن الجثة، لشاب يدعى "محمد. خ. ر.ا" 21 عاما، مقيم بقرية رأس الخليج البلد التابعة لمركز شربين، مسجل شقي خطر، قام بالعديد من عمليات السرقة بالإكراه، آخرها لإحدى محلات الملابس الشهيرة، وتمكن من الفرار، وبتتبع شريحة جهازه المحمول اتضح أنه قد هرب لدمياط، ثم انتقل للجمالية، حيث وجد مقتولا بـ 6 طعنات نافذة، وجارى التحرى والبحث عن الجناة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتحرر المحضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.