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الطالب الاسترالى المحتجز لدى كوريا الشمالية ينفى أنه جاسوس

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:38 م
الطالب الاسترالى المحتجز لدى كوريا الشمالية ينفى أنه جاسوس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ

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نفى أليك سيجلى الطالب الاسترالى، المفرج عنه بعد أن احتجزته كوريا الشمالية لأسبوع، أنه جاسوس، معربا عن حزنه لعدم تمكنه من إنهاء دراسته العليا فى بيونج يانج.
وقال سيجلى - فى سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن الإدعاء بكوني جاسوسا كاذب، معربا عن حزنه العميق لأنه لن يتمكن من استكمال دراسته للحصول على درجة الماجيستر من جامعة "كيم إيل سونج".
وكانت كوريا الشمالية قد قالت /السبت الماضي/ إن سيجلي قام بنشر دعاية مناهضة لبيونج يانج وانخرط في أنشطة تجسس عبر تزويده منافذ إعلامية لها آراء نقدية للشمال بصور ومواد أخرى. وقامت كوريا الشمالية بترحيله الخميس الماضي بعد أن طلب العفو عن أنشطته. 
ووصل سيجلي إلى العاصمة اليابانية طوكيو الخميس الماضي.. وقال في تصريحات صحفية إنه في "حالة جيدة للغاية"، دون أن يذكر ما حدث له.. وكان سيجلي يدرس الأدب الكوري في جامعة "كيم إيل سونج" في العاصمة الكورية الشمالية قبل أن ينقطع عن الاتصال بعائلته وأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقت كوريا الشمالية سراح الطالب الأسترالي بعد تدخل دبلوماسيين من السويد..مشيرة إلى أنه عقب وصول سيجلي إلى العاصمة الصينية بكين توجه إلى طوكيو ليجتمع شمله مع زوجته اليابانية.


كوريا الشمالية

أستراليا

أليك سيجلى

جامعة كيم إيل سونج

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