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الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:03 ص
الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان ترامب والرئيس الصينى
أ ش أ

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 أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة بشأن مبيعات أسلحة إلى تايوان، مطالبة واشنطن بسحب خطة المبيعات ذات الصِّلة لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.
 
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة بنحو 2ر2 مليار دولار لتايوان.
 
وقال شوانغ إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وتؤكد أنها تنتهك بشدة القوانين الدولية ومبدأ "صين واحدة" والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة.
 
وأضاف شوانغ أن الخطط المتعلقة بهذه المبيعات تدخل صارخ في شؤون الصين الداخلية، وإن بكين تشجب وتدين ذلك، وتم تقديم احتجاج لدى الجانب الأمريكي.
 
وتابع شوانغ أن بلاده تحث الولايات المتحدة على سحب خطط المبيعات ذات الصِّلة بشكل فوري لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وحماية العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بأفعال ملموسة.

الصين

تايوان

امريكا

الولايات المتحدة

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