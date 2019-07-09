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الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون مع ماليزيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:26 م
الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون مع ماليزيا الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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أكد نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع ماليزيا فى مجالات ومستويات مختلفة.
وحث شان البلدين - خلال اجتماعه مع نائبة رئيس الوزراء الماليزى "وان عزيزة وان إسماعيل" اليوم الثلاثاء في العاصمة (بكين)- على استغلال فرصة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية هذا العام لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة ومستويات مختلفة.
وأضاف شان أن البلدين يحتاجان إلى تعزيز التعاون في إطار "الحزام والطريق" وتبادلات الأفراد والاستفادة المشتركة من خبرات الحوكمة الاجتماعية.
من جانبه، قالت نائبة رئيس الوزراء الماليزي "وان عزيزة وان إسماعيل" إن ماليزيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الصين، وإن بلادها مستعدة للعمل مع الصين لدعم علاقات الصداقة التقليدية والاستفادة من إمكانات تعاون الحزام والطريق في ماليزيا ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتقوم نائبة رئيس الوزراء الماليزي بزيارة رسمية إلى الصين من 8 إلى 11 يوليو بناء على دعوة من نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "سون تشون لان".


الصين

ماليزيا

نائب الرئيس الصينى

بكين

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