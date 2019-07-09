الصحة العالمية: وفاة 1531 حالة جراء تفشى الإيبولا بالكونغو الديمقراطية

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء تفشى فيروس إيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 1500 حالة.

وأوضحت المنظمة -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الثلاثاء- أن هناك أكثر من 2300 حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية حتى السادس من يوليو الجاري، وأن عدد الوفيات بلغ 1531 حالة.

وكان الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر أغسطس الماضي، ولم يتمكن المسؤولون من وقف التفشي الذي وقع معظمه في إقليم كيفو الشمالي ومناطق أخرى شرقي البلاد.