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السفير العراقى بالقاهرة: تسهيل إجراءات الطلبة الدارسين فى الجامعات المصرية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:51 م
السفير العراقى بالقاهرة: تسهيل إجراءات الطلبة الدارسين فى الجامعات المصرية جانب من اللقاء
كتب : أحمد جمعة

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التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة السفير ياسر عاطف، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية مابين البلدين، وتسهيل إجراءات الطلبة الدارسين فى الجامعات المصرية.

وبين السفير الدكتور أحمد نايف الدليمى - بحسب بيان للسفارة العراقية -  فى اللقاء تاريخية وعمق العلاقات مابين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للجالية العراقية المقيمة في مصر ولموظفي وزارة الخارجية، وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين والطلبة العراقيين عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في جمهورية العراق.

من جانبه، أعرب السفير ياسر عاطف عن تقديره لزيارة السفير الدكتور احمد نايف الدليمى، مشيراً إلى استعداد جمهورية مصر العربية، لتعزيز التعاون ما بين البلدين في المجالات كافة، وتقديم التسهيلات للطلبة وللموظفين الحاصلين على المنح الدراسية، وكذلك للمواطنين العراقيين الوافدين.

 

 


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