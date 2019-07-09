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السعودية تستقبل دفعة ثانية من الحجاج الإندونيسيين بمبادرة "طريق مكة"

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:00 ص
السعودية تستقبل دفعة ثانية من الحجاج الإندونيسيين بمبادرة "طريق مكة" حجيج
كتب وكالات

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وصلت اليوم طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الإندونيسيين ضمن مبادرة " طريق مكة " إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى، بالمدينة المنورة على متنها 393 حاجًا وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ وزيارة المسجد النبوى الشريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وتم استقبالهم وسط حفاوة وترحيب كما قُدمت للحجاج الإندونيسيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أى أمتعة أو القيام بأى إجراءات أخرى، معبرين عن شكرهم لقادة المملكة على حفاوة الاستقبال وشمولهم بالخدمة الميسرة ، كما عبروا عن سعادتهم وفرحهم أن هيأ الله عز وجل لهم الرحلة الإيمانية للديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ .

 


السعودية

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حجاج

إندونيسيا

مبادرة طريق مكة

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