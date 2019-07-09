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السجن سنة لكاتب بمدرسة لقيامه بهتك عرض طفلة بقرية بالشرقية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:11 م
السجن سنة لكاتب بمدرسة لقيامه بهتك عرض طفلة بقرية بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، كاتب بمدرسة تعدى جنسيا على طفلة داخل منزلها بالقوة، بالسجن سنة.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامى وكيل النيابة، وسكرتارية احمد رزق.
 
تعود أحداث القضية 5270 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة ههيا، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا، يفيد بلاغا بقيام "م ك إ " 47 سنة كاتب بمدرسة، ومقيم مركز ههيا، بالتعدي جنسيا علي "ف م ع" 14 سنة مقيمة دائرة المركز، حيث قام المتهم بالدلوف إلي مسكن الطفلة مستغلا تواجدها بمفردها، وقام بالتعدى عليها جنسيا، وهددها بالقتل إذا أخبرت أسرتها، وتوصلت التحريات إلي صحة الواقعة.
 
وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محافظه الشرقيه

امن الشرقيه

جنايات الزقازيق

هتك عرض طفله

تعدى جنسيا

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