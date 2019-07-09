السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر هيروين بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر مخدرات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 5904 جنايات بلبيس لسنة 2019، عندما تمكن الرائد عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس من ضبط " أحمد س ح س" وشهرته أحمد الشيلخ، مقيم قرية السلام، بحوزته سلاح وكمية من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.