السجن المشدد 3 سنوات لـ 13 متهما باحتجاز شخص وتعذيبه بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 13 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، بعد اتهامهم باحتجاز المجنى عليه "تامر.أ.ف"، وتعذيبه بسبب خلافات بين المتهمين وأسرة المجنى عليه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقى رئيس مباحث قسم طهطا بلاغا من أسرة المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإحتجاز المجنى عليه فى أحد الأماكن بسبب وجود خلافات على عقارات بين المتهمين وأسرة المجنى عليه، فقرروا الانتقام من أسرته، واحتجزوا المجنى عليه وقاموا بتعذيبه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم .