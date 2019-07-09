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"الرى" تشارك فى الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للجنة المصرية الألمانية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:44 م
"الرى" تشارك فى الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للجنة المصرية الألمانية وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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شاركت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى فى الاجتماع التحضيرى للمشاورات المصرية الألمانية للتحضير للدورة الرابعة للجنة المصرية الألمانية المقرر عقدها فى أكتوبر القادم ضمن دورة المباحثات المصرية الالمانية المشتركة، وذلك على هامش اجتماع الخبراء الفنيين لتحديد إطار التعاون المستقبلى، فى المجالات التنموية ومن أهمها إدارة الموارد المائية.


وشارك فى الاجتماع ممثلى السفارة الألمانية وبنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والوزارات المعنية والبنك المركزى حيث تم مناقشة أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع الجانب الألمانى فى ضوء احتياجات الوزارة فى المرحلة القادمة.


الجدير بالذكر أن العجز الحالى فى الموارد المائية يصل الى 90٪ يتم سده من خلال اعادة تدوير المياه والذى يمثل 25٪ من الاستخدام الحالى كذلك إستيراد مياه افترضيه فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز، بالإضافة الى المخاطر التى تتعرض لها دلتا نهر النيل فى شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفيه وبما يوثر على الزراعة فى شمال الدلتا مما يسبب أثار بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.


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التعاون الألمانى

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الرى

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