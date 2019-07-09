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الرى: إزالة تعديات على النيل بمحافظتى الدقهلية والغربية بمعرفة المخالفين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:24 م
الرى: إزالة تعديات على النيل بمحافظتى الدقهلية والغربية بمعرفة المخالفين إزالة مخالفات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير للإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط بقناطر زفتى، أنه تم البدء فى إزالة مخالفات الردم فى مجرى النهر بناحية ميت دمسيس وميت اشنا بمحافظة الدقهلية، بمعرفة المخالفين.

وأكد التقرير استمرار العمل فى إزالة مخالفات الردم بناحية كفر النقيب وحانوت بمحافظة الغربية بمعدات المخالفين، وإزالة مخالفات الردم خلف قناطر زفتى بقرية دهتورة بمعدات الإدارة وتطهير المجرى من جميع أنواع الحشائش بواجهة بنها.

وتؤكد وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات النيلية وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

يشار إلى أن وزارة الرى لديها برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل الى جميع مستخدميها على الترع، حيث يتم ازالة ورد النيل من مرتين الى 3 مرات سنويًا حتى لا ينتشر فى المجارى المائية.


وزارة الرى

النيل

الغربية

المخالفات على النيل

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