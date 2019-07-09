الرئيس الجزائرى المؤقت ينهى مهام قنصل بلاده بمارسيليا

أنهى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام القنصل العام للجزائر بمدينة مارسيليا الفرنسية، بوجمعة رويبح.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم: "أنهى اليوم الثلاثاء السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة مهام القنصل العام للجزائر بمرسيليا السيد بوجمعة رويبح".
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول أسباب إنهاء مهام القنصل الجزائري بمارسيليا.
الرئيس الجزائرى المؤقت ينهى مهام قنصل بلاده بمارسيلياالثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:01 م
الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
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أنهى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام القنصل العام للجزائر بمدينة مارسيليا الفرنسية، بوجمعة رويبح.
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