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الرئيس البيلاروسى: مينسك وموسكو لن تقوضا اتفاقية دولة الاتحاد بينهما

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:30 م
الرئيس البيلاروسى: مينسك وموسكو لن تقوضا اتفاقية دولة الاتحاد بينهما الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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 قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده وروسيا اتفقتا على أنهما لن تقوضا الاتفاقية المتعلقة بدولة الاتحاد بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تطوير عملية التكامل خطوة خطوة دون التحاق بلد بقوام البلد الآخر.
 
وأضاف لوكاشينكو- خلال اجتماع مع الأمين العام لمجلس الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا جريجوري رابوتا اليوم الثلاثاء - "لقد اتفقنا مع الرئيس بوتين على أننا لن نقوض الاتفاقية، لأنه إذا دخلنا في عملية تقويض لهذه الاتفاقية سندمر كل ما تم إنشاؤه خلال هذا الوقت"، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي).
 
وأشار إلى أن الاتفاقية الخاصة بدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا لم يتم تنفيذها بشكل كامل في الوقت الحالي، لذلك "قررنا أنه من غير المسموح به المساس بهذه الاتفاقية وضرورة العمل على إعداد وثائق ومواد وبرامج لزيادة تكامل البلدين".
 
وتابع: "ليس هناك أي حديث عن التحاق بلد بقوام البلد الآخر، حيث قررنا تنفيذ أحكام الاتفاقية خطوة خطوة".
 
 

ألكسندر لوكاشينكو

روسيا

بوتين

مينسك

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