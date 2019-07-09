الدوما يوصى الحكومة الروسية بفرض عقوبات على جورجيا

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أوصى مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) اليوم الثلاثاء الحكومة الروسية بالنظر في جدوى فرض عقوبات اقتصادية ضد جورجيا وتقديم مقترحات بهذا الشأن إلى الرئيس فلاديمير بوتين، فيما علقت الرئاسة الروسية (الكرملين) على التوصية قائلة: إن القرار النهائي بشأن فرض العقوبات "يرجع للحكومة والرئيس، ولم يتخذ بعد".

وأدان البرلمانيون الروس - في بيان - بشكل قاطع "الاستفزازات" المستمرة ضد روسيا في جورجيا، مشيرين إلى أن الاعتداءات العلنية للقوى الراديكالية في تلك البلد تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات الروسية الجورجية.

وأضاف البيان أن مجلس الدوما يوصي الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية، خاصة ضد جورجيا وتقديم مقترحات مناسبة بهذا الشأن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد صرح - أمس - بأن المجلس يعتبر الإهانات بحق روسيا والروس والرئيس الروسي غير مقبولة، قائلا :"إن بياناً ذي صلة سيتم بحثه في مجلس الدوما اليوم الثلاثاء".

وأشار فولودين إلى أن المجلس يقترح على الحكومة النظر في إمكانية وقف استيراد النبيذ والمشروبات الغازية الجورجية ووقف التحويلات المالية للجورجيين المقيمن في روسيا إلى بلدهم، موضحا أن بلاده تحتل المرتبة الأولى في مجال التحويلات المالية إلى جورجيا في عام 2018 بمبلغ 641 مليون دولار.