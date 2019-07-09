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الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:18 ص
الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على بيع دبابات أبرامز وصواريخ ستينجر وعتاد مرتبط بها إلى تايوان فى صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت الشهر الماضى عندما نُشرت لأول مرة تقارير بخصوص الصفقة المحتملة إنها قلقة بشدة بشأن مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان التى تتمع بحكم ذاتي، وحثت الولايات المتحدة على وقفها تجنبا لإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى التابعة للبنتاجون فى بيان إن مبيعات الأسلحة التى طلبتها تايوان، وتشمل 108 دبابات إم1إيه2.تى أبرامز من إنتاج جنرال دينامكس و250 صاروخ ستينجر، لن تغير التوازن العسكرى الأساسى فى المنطقة.

وأخطرت الوكالة الكونجرس يوم الاثنين بالصفقة المحتملة، كانت رويترز قد نشرت تقريرا الشهر الماضى ذكر أنه تم إرسال إخطار غير رسمى بالصفقة المحتملة إلى الكونجرس.

والولايات المتحدة هى المورد الرئيسى للسلاح إلى تايوان التى تعتبرها بكين إقليما منشقا. ولم تستبعد الصين استخدام القوة لإعادة الجزيرة تحت سيطرتها.

 

 


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