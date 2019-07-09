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الحكومة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى اقتلع 2.5 مليون شجرة ويجب محاسبته

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:00 ص
الحكومة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى اقتلع 2.5 مليون شجرة ويجب محاسبته محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى
كتب وكالات

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قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن الأمم المتحدة تعد دراسة متعلقة بتكلفة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، بحسب "سكاى نيوز".

وأضاف خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعى لحكومته، أمس الاثنين، فى رام الله، إن الدراسة تمت بإشراف وتعاون كامل من قبل حكومته، وجرى تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بإجرائها.

وأوضح اشتية أن "الدراسة مبنية على الفرق بين أداء الاقتصاد الفلسطينى تحت الاحتلال الإسرائيلى، وماذا لو لم يكن تحت الاحتلال والفرق المالى فى الأداء"، مشيرًا إلى أن التقرير سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين أشتية أهمية بنود هذا التقرير وخاصة البند المتعلق باقتلاع الاحتلال للأشجار، فمنذ عام 1967 وحتى الآن تم اقتلاع ما مجموعه 2.5 مليون شجرة بينها 800 ألف شجرة زيتون، مؤكدا ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلى دوليًا.

 


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أخبار فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

اقتلاع 25 مليون شجرة

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