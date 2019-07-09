الحكومة السعودية تعلن عن سلم رواتب المعلمين للعام الجديد

وكالات

أعلنت الحكومة السعودية، امس الإثنين، عن سلم الرواتب الجديد لجميع موظفي الدولة في وقت سابق من العام، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تحدد الراتب، ومن أبرز تلك العوامل هي درجة الشهادة الحاصل عليها، سواء كانت دبلوم، أو بكالوريوس، أو ماجستير، أو دكتوراه، وكلما زادت الدرجة العلمية كلما زاد الراتب، وكذلك الدورات الحاصل عليها، وكذلك ايضاً سنوات الخبرة ، حسبما نشرت وكالة سوا الاخبارية السعودية .

وتحرص كافة الهيئات الحكومية، على الإعلان عن سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك حتى يكون كل مواطن على دراية شاملة براتبه المستحق حسب مهنته ودرجته الوظيفية في القطاع التابع له.

وتضمن الاعلان سلم الرواتب لكلٍ من الموظفين في القطاع العام، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس والجامعات، والمعينين على بند الأجور، والمستخدمين، والعسكريين، والخويا والمجاهدين، وأعضاء هيئة القضاء، والعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة، والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.