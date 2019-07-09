الحكم بالسجن 6 أشهر لجندى إسرائيلى وزع فيديو لمجندة وهى تستحم

كتب - هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المحكمة العسكرية فى مدينة يافا بوسط إسرائيل قضت اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 6 شهور على جندى إسرائيلى قام بتصوير مجندة وهى تستحم بأحد القواعد العسكرية.

وقالت الصحيفة إن حيثيات الحكم تشير إلى أن الجندى تعمد بشكل غير لائق تصوير زميلته وهى تستحم ، وقام بتوزيع مقاطع فيديو على الجنود حتى انكشف أمره وتم التحقيق معه.

وأكدت الصحيفة أن الجندى اتهم بعدة جرائم متنوعة ومنها اختراق الخصوصية، التحرش الجنسى، الاعتداء على حرية الغير فى موقع عسكرى.

وأوضح المدعى العسكرى أن الجندى قام بتصوير المجندة فى ثلاث وقعات مختلفة، طبقا للأدلة التى تم تقديمها ومن بينها مقاطع فيديو لنفس المجندة وشهادة الجنود الذين حصلوا على المقاطع.