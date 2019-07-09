الجيش العراقى يطلق المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر على الحدود مع سوريا

كتب: أحمد جمعة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، مؤكدة أن العملية تسير وفق الأهداف المرسومة بإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية فى بيان صحفى، إن القوات العسكرية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بالعملية من خمسة محاور، وقد عثرت القوات الأمنية ضمن قاطع فوج سوت على معمل تفخيخ يحتوى 11 عبوة ضد الدروع و4 صمامات هاون عيار 120 ملم و5 كيلو جرام من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر.

وشرعت قيادة عمليات نينوى قطعات عسكرية بالمرحلة الثالثة أيضا من عملية " إرادة النصر" ، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاث محاور.

فيما تمكن طيران الجيش العراقى ضمن محورها من تدمير حفارة وسيارة مفخخة وحرق خيمة وقتل 4 إرهابيين.

وأطلق الجيش العراقي يوم الأحد الماضى عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار على الحدود العراقية السورية.