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التضامن: صرف 6 مليار و880 مليون جنيه من معاشات يوليو حتى الآن

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:41 م
التضامن: صرف 6 مليار و880 مليون جنيه من معاشات يوليو حتى الآن صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى التى تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشات يوليو حتى مساء أمس تقرب من 4,5 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6 مليار و880 مليون جنيها.

وأوضحت اللجنة فى بيان لوزارة التضامن اليوم، أنه بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 759 الف حالة بقيمة اجمالية 1 مليار و 368 مليون جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM مليون و806 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و66 مليون جنيها بالإضافة الى 2 مليون و34 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3 مليار و445 مليون جنيهًا .


على جانب آخر تبدأ وزارة التضامن غدًا فى صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.


التضامن

هيئة التامينات

معاشات يوليو

المعاشات

مواعيد صرف معاش

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