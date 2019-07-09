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التحفظ على سيارات حادث تصادم 6 أكتوبر وعرضها على مهندس فنى لفحصها

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:58 م
التحفظ على سيارات حادث تصادم 6 أكتوبر وعرضها على مهندس فنى لفحصها جانب من حادث التصادم بأكتوبر
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث المرورى الذى وقع عند مدخل مدينة 6 أكتوبر، بين سيارة نقل وسيارة ربع نقل (بوكس)، مما أسفر عن مصرع وإصابة 14 شخص، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.
 
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقرير طبى وافً عن حالة كل فرد منهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق مدخل "الدبابة" بجوار كارتة "الأمل"، ومصرع عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وعلى الفور تم إخطار إدارة المرور بالجيزة، وهيئة الإسعاف الذين انتقلوا إلى مكان الحادث.

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