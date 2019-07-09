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الاتحاد الأوروبى يدعو إيران للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بالمخالفة للاتفاق النووى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:21 م
الاتحاد الأوروبى يدعو إيران للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بالمخالفة للاتفاق النووى تخصيب اليورانيوم - صورة أرشيفية
(رويترز)

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حث الاتحاد الأوروبى إيران اليوم الثلاثاء، على التراجع عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم انتهاكا لاتفاق الحد من الأسلحة النووية الذى وقعت عليه عام 2015.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للصحفيين "نواصل حث ايران على عدم اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف كل الانشطة التي لا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى التراجع عنها بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب". وكانت تشير إلى الاسم الرسمي للاتفاق.

وقالت إيران إنها ستعزز تخصيب اليورانيوم في غضون ساعات قليلة بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وهي خطوة قد تعني إعادة فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران.

 


ايران

الاتحاد الاوروبى

الاتفاق النووى

تخصيب اليورانيوم

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