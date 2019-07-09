"الإنجيلية" تناقش تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات فى المنازل

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا"، لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع غير الرسمى بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة فى مصر .

وقال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات فى القطاع غير الرسمى فى الريف والمدن بمصر، من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة "الحكومى – الخاص– الأهلى"، وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التى تواجه هذه الفئة من النساء فى الحياة، واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل فى بيئة آمنة ومهيئة ودامجة".

يذكر أن النطاق الجغرافى لنشاط المشروع، يشمل المجتمعات الحضرية والريفية فى القاهرة والقليوبية والجيزة وبنى سويف والمنيا ، مع عمل شراكة لعدد 30 جمعية أهلية، من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات، وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن فى سوق العمل وفى برامج الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعى، وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة فى ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.