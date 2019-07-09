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الأوقاف: مسابقات قرآنية وثقافية بين دارسى معاهد الوزارة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:38 م
الأوقاف: مسابقات قرآنية وثقافية بين دارسى معاهد الوزارة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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كشفت وزارة الاوقاف، أن مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها ستشهد خلال العام الدراسى 2019 / 2020، عقد مسابقة قرآنية وأخرى ثقافية بين الدارسين بهذه المعاهد على مستوى الجمهورية.
 
وقالت وزارة الاوقاف: "سيتم منح الأوائل في المسابقة القرآنية كارنيه محفظ معتمد إضافة إلى الجوائز المالية، كما سيتم منح الأوائل فى المسابقة الثقافية جوائز مالية قيمة".
 
وأضافت "الأوقاف"، أنها عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمديرى المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، فى إطار المتابعة المستمرة للأنشطة الدعوية بحضور الدكتور السيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة، وذلك لمناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بالمراكز الثقافية .
  
 

وزاره الاوقاف

المراكز الثقافية

مسابقات الاوقاف

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