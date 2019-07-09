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الأوقاف تطلق حملة "معا.. لتحطيم.. وأنا مالى" ضد السلبية وتبدأ من القليوبية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:23 م
الأوقاف تطلق حملة "معا.. لتحطيم.. وأنا مالى" ضد السلبية وتبدأ من القليوبية الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أطلقت وزارة الأوقاف، حملة "معًا.. لتحطيم.. وأنا مالى!" ضد السلبية، لتوعية المجتمع بمخاطر السلبية، والتى تتضمن شرح بكافة أنواع العمل الاجتماعى ووحدة الصف تجاه قضايا المجتمع.

 

وحول فعاليات الحملة، أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القليوبية، عن خطة المديرية حيال حملة "معًا.. لتحطيم.. وأنا مالى!" لمحاربة السلبية وغرس روح الانتماء والإيجابية بين أفراد المجتمع.

 

وقال أبو السعود، لـ"اليوم السابع": "نتبنى الحملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية فى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع المدنى، مع ضرورة استغلال فترة الاجازة الصيفية للطلبة فى التوعية والثقافة ومحو الأمية والمدارس القرآنية وتنشيطها خلال الإجازة الصيفية."

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القليوبية، أن المديرية تنشط فى توزيع صكوك الأضاحى، والتوعية بها ودورها الاجتماعى للأسر الفقيرة والأشد احتياجا فى المجتمع، مشيرا إلى تعميم الخطية خلال اجتماع عقده بمديرى الإدارات بحضور الشيخ إسماعيل أحمد  مدير الدعوة.

 

وتحث الحملة على كافة أنواع العمل الاجتماعى ووحدة الصف تجاه قضايا المجتمع، والتى تركز على الظواهر السلبية التالية مواجهتها وأهدافها كالتالى:

 
1 - محاربة السلبية وغرس روح الانتماء والإيجابية بين أفراد المجتمع.
 
2 - الأوقاف أطلقت الحملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية فى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.
 
3 - تستغل فترة الإجازة الصيفية للطلبة في التوعية والثقافة ومحو الأمية.
 
4 - تطلق المدارس القرآنية وتنشيطها خلال الإجازة الصيفية لنشر ثقافة إيجابية.
 
5 - التوعية بالدور الاجتماعى لمساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالمجتمع.

 


وزاره الاوقاف

حملة معاً لتحطيم وانا مالى ضد السلبية

اوقاف القليوبية

صكوك الاضاحى

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