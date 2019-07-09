الأسيرة الفلسطينية فداء دعمس تعلق إضرابها عن الطعام

كتب- هاشم الفخرانى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأسيرة فداء محمد دعمس (24 عاما) من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، علقت إضرابها المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق يقضى بإنهاء اعتقالها الإدارى.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن الاتفاق جرى اليوم برعاية أسرى فتح فى سجن ريمون، ويقضى بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسيرة دعمس بانتهاء القرار الحالى والإفراج عنها بتاريخ 13/8/2019.

ولفتت أن دعمس تقبع في سجن (الدامون) منذ شهر أيار 2018، وقد أمضت سابقا 9 أشهر في سجون الاحتلال وهى طالبة في جامعة القدس المفتوحة.