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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:40 ص
الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح اغلبها شماليه غربيه معتدلة

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

 

 

 

 


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