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اكتشاف مقبرة ولوحات جدارية عمرها 750 عاما شرقى الصين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:31 ص
اكتشاف مقبرة ولوحات جدارية عمرها 750 عاما شرقى الصين اكتشاف مقبرة
بكين / أ ش أ /

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أعلنت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقى الصين، اكتشاف مقبرة قديمة بها لوحات جدارية عمرها نحو 750 عاما.

وقال "قوه جيون فنغ" المسؤول بمعهد الآثار فى مدينة جينان عاصمة شاندونغ –فى تصريح اليوم- إن المقبرة الحجرية الواقعة بحى تشانغتشينغ فى جينان بنيت من الطوب ويعود تاريخها إلى عهد أسرة يوان الملكية (بين عامى 1271 و1368م).

وأضاف فنغ أن الجزء الواقع تحت الأرض من المقبرة عبارة عن قاعة دائرية على شكل خيمة منغولية نحتت قبتها على شكل زهرة اللوتس، فيما تم طلاء الجدران بأشكال تشبه السحاب، حيث يعتقد أنها تجلب الحظ السعيد فى الثقافة الصينية، كما تمت كتابة تاريخ المقبرة على الجدران.

وتابع فنغ أن المقبرة قيمة للغاية، حيث إن المقابر المكتشفة من عهد أسرة يوان الملكية قليلة للغاية.

 

 


اكتشاف مقبرة

لوحات جدارية

الصين

أخبار الصين

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