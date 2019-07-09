افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تركيز واستخلاص معادن الرمال السوداء برشيد

كتب على عبد الرحمن

شهد الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية واللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، اليوم الثلاثاء افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تركيز واستخلاص معادن الرمال السوداء من منطقة رشيد.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء اليوم، أنه الافتتاح شهد حضور كل من اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتور طه اسماعيل محافظ كفر الشيخ والملحق التجارى الصينى بالقاهرة، وذلك فى إطار الشراكة القائمة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، نحو تطور وحدة الهيئة التجريبية البحثية إلى مصنع إنتاجى لتركيز وفصل معادن الرمال السوداء، وفى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو استغلال المقدرات والثروات الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات التعدينية.

وأوضح الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، أن المرحلة الأولى تتكون من 3 وحدات استخلاص وتركيز المعادن الاقتصادية بالإضافة إلى 2 وحدات فصل مغناطيسى بطاقة إنتاجية 31 ألف طن ركاز معادن سنوياً وبإجمالى عماله تصل إلى 75 عامل / موظف تم تعيين 52 موظف منهم من أبناء محافظة البحيرة.

وأضاف ميرة، أنه من المخطط استكمال المرحلة الثانية بوصول 3 وحدات فصل واستخلاص معادن الرمال السوداء بالإضافة إلى 1 وحدة فصل مغناطيسى بطاقة إنتاجية 35 ألف طن ركاز معادن سنوياً، وسينتهى استكمال المراحل الإنتاجية فى شهر أكتوبر 2019، وسيتم زيادة عدد العاملين ببدء العمل فى هذه المرحلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، أن مشروع استغلال خامات الرمال السوداء يهدف إلى تعظيم أوجه الاستفادة من أحد أهم المحاور التعدينية فى زيادة معدلات الدخل القومى وتوطين التكنولوجيا الوطنية وسد الفجوة القائمة ما بين احتياجاتنا وحجم ما يتم استيراده من الخارج.

وأكد ميرة، أن هذه الأهداف تتلخص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة فى إقامة المشروعات القائمة على استغلال الثروات الطبيعية، تركيز وفصل المعادن الاقتصادية والاستراتيجية المتواجدة برواسب الرمال السوداء ذات المردود الاقتصادى العالى، تخليق كيانات صناعية عملاقة قائمة على معالجة وإعلاء القيمة المضافة للمعادن الناتجة، التنمية المجتمعية وخلق فرص عمل للشباب بمحافظات استغلال الخام، بالإضافة إلى المعالجة البيئية لرواسب الساحل والتخلص من المواد المشعة، وتأهيل مساحات شاسعة (آلاف الأفدنة) للاستثمار الساحلى.

وأوضح ميرة أن مصر تمتلك إحدى عشر موقعاً لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثاً على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.

وترجع أهمية الرمال السوداء إلى ما تحويه هذه الرواسب من عدد كبير من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية العالية أبرزها الإلمنيت، الروتيل، الزركون، المونازيت، الجارنيت والماجنتيت والتى تدخل فى قطاعات عريضة من الصناعات التكنولوجية الهامة والدقيقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية،أن هذا يأتى فى إطار سلسلة من أوجه التعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية والتى أثمرت عن تقييم احتياطى الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية ودراسة جدوى استغلالها بالعديد من مناطق تواجدها ومن ثم تم البدء فى إنشاء مصانع تركيز وفصل معادن الرمال السوداء بمناقط البرلس، بركة غليون ورشيد ـ إدكو لفتح آفاق جديدة من التنمية التعدينية والمجتمعية بمحافظات مصر.