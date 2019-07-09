اعرف من هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية الجديد

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

يتولى المستشار طه سيد قاسم رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لكونه النائب الأول لرئيس محكمة النقض، خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى الذى بلغ سن التقاعد 30 يونيو الماضى، حيث تحدد المادة ( 8 ) من قانون الأحزاب السياسية أن يكون رئيسها هو النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

ونصت المادة ( 8 ) من القانون على تشكيل لجنة شئون الأحزب السياسية: "تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

وتختص لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.