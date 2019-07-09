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استعجال تحريات مدير شركة ضبط بحوزته 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:52 م
استعجال تحريات مدير شركة ضبط بحوزته 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة مستلزمات طبية-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة السيدة زينب، التحقيق مع مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية، ضبط بحوزته  27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركته بدائرة القسم، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، نجاح مباحث التموين، فى  القبض على مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته تجميعه كميات من المستلزمات الطبية قدرها (27,540  قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر وغير خاضعة لأى إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطنين ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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