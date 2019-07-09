إصابة 46 فى تسرب للغاز بوينيبيج الكندية

رويترز

أعلنت سلطات مدينة وينيبيج الكندية اليوم الثلاثاء أن تسربا لغاز أول أكسيد الكربون داخل فندق صغير فى المدينة التابعة لإقليم مانيتوبا تسبب فى نقل 46 شخصا إلى المستشفى منهم 15 فى حالة حرجة.

وأضافت السلطات على تويتر أنها أجلت العاملين والنزلاء من فندق سوبر 8. وتلقت إدارة الإطفاء بلاغا الساعة 10:19 صباحا (1519 بتوقيت جرينتش).

وقال جون لين مدير الإطفاء والإسعاف في وينيبيج خلال مؤتمر صحفى "يسعدنى أن أقول إنه لم يكن أى من المصابين فى حاجة للإنعاش... رغم أن مستويات أول أكسيد الكربون التى تعرضوا لها كانت من الفئة الخطيرة".

وأضاف لين أن 30 وحدة إطفاء وإسعاف وصلت إلى موقع الحادث. وقالت شركة إمداد الغاز (مانيتوبا هيدرو) على تويتر إنها قطعت الغاز عن الفندق الصغير وبدأت فى تهوية المبنى. ولم تحدد شركة الغاز حتى الآن سبب التسرب.