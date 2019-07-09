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إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بدمياط الجديدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:04 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بدمياط الجديدة جانب من الحادث
دمياط عبده عبد البارى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى، ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة دمياط الجديدة.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لتلقى العلاج اللازم بمستشفى الأزهر.

 

ووقع الحادث أمام  مساكن الـ70 بمدينة دمياط الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة.


محافظة دمياط

حوادث

دمياط الجديدة

حادث سياره

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