إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بدمياط الجديدة

دمياط عبده عبد البارى

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى، ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة دمياط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لتلقى العلاج اللازم بمستشفى الأزهر.

ووقع الحادث أمام مساكن الـ70 بمدينة دمياط الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة.