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إصابة فلسطينى بنيران الاحتلال الإسرائيلى على حاجز سالم العسكرى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:43 م
إصابة فلسطينى بنيران الاحتلال الإسرائيلى على حاجز سالم العسكرى الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

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أصيب فلسطيني اليوم الثلاثاء، بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من حاجز عسكري سالم غرب جنين شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على مواطن مجهول، بالخمسينات من العمر، أثناء تواجده بالقرب من حاجز سالم، وتم نقله الى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48.
 
وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري أمام الفلسطينيين المتوجهين الى المحكمة العسكرية في سالم.
وفي سياق اخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي - الليلة الماضية وفجر اليوم - 11 فلسطينيا على الأقل من الضفة.
وقال نادي اﻷسير - في بيان اليوم - إن الاحتلال اعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل وثلاثة من رام الله وفلسطينيين اثنين من كل من بيت لحم ونابلس.
 

الاحتلال الاسرائيلى

حاجز سالم

المحكمة العسكرية

الضفة الغربية

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