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إصابة بائع ضرير إثر سقوطه بالخطأ من عربة قطار خلال توزيع بضاعته جنوب الأقصر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:42 م
إصابة بائع ضرير إثر سقوطه بالخطأ من عربة قطار خلال توزيع بضاعته جنوب الأقصر البائع المصاب
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب بائع ضرير بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة بالجسد بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وذلك إثر سقوطه من أحد القطارات المميزة بالخطأ من العربة الأخيرة لظنه أنه توجد بعدها عربة آخرى، وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بإصابة البائع "أحمد الطيب محمد" 23 سنة بسقوطه من العربة الأخيرة خلال توزيع بضاعته على الركاب فى القطار رقم 164 المتجه للإسكندرية وقادم من أسوان، وأصيب بكدمات وإشتباه نزيف فى المخ وكسور بعظام الجمجمة، وتم على الفور نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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