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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أجهزة الكترونية فى مدينة نصر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:53 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أجهزة الكترونية فى مدينة نصر كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام بإحالة  عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة أجهزة الكترونية من داخل إحدى السيارات.

 

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق والمعينة، بخدمة تأمين محور الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تمكنوا من ضبط "أحد الأشخاص بحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- هارد ديسك- 2 فلاشة- شاحن "لاب توب"- شاحن هاتف محمول) وذلك عقب قيامه بسرقتها من داخل إحدى السيارات ملك (مهندس ميكانيكا – مقيم دائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام قطعة حجارة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مدينة نصر

قسم مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

سرقة اجهزة الكترونية من سيارة

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