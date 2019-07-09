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إحالة سائق عذب طفل زوجته حتى الموت فى المنوفية للجنايات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:37 ص
إحالة سائق عذب طفل زوجته حتى الموت فى المنوفية للجنايات حبس -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، إحالة  حسنى .م . ح 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم، وذلك لقيامه بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجهه ورأسه باليد وتعذيبه حتى  فارق الحياة بسبب كرهه له الدائم له، إلى محكمة الجنايات لتحديد موعد لمحاكمته.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وصول رائد محمد حسن العربى  3 سنوات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، مصاب بارتجاج فى المخ وأثار تعدى على الوجه والرأس و كسور بكامل الجسد .

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم ،الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة، على الفور تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة.

بسؤال نجلة شقيقة المتهم، أكدت  قيام حسنى .م . ح 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم ، بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجه ورأسه باليد وتعذيبه حتى  فارق الحياة بسبب كره له الدائم له.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب كرهه للطفل، وأنه قام بالتعدى عليه ولم يقصد قتله، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


امن المنوفيه

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طفل

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