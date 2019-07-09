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أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال الدفاع

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:11 م
أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال الدفاع الجيش الأوكرانى
أ ش أ

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بحثت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الأمن والدفاع وخاصة فى مجال تطوير القوات المسلحة والأمن السيبرانى واللوجستيات.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس الأمن القومى والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية تترأسه مديرة قسم منطقة البلقان والقوقاز والبحر الأسود بمكتب نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كاترين سينداك..حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم" اليوم /الثلاثاء/.
ومن جانبها.. أكدت المسئولة الأمريكية استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة لأوكرانيا للمضي قدما في مسار تنفيذ إصلاحات الدفاع.
ونوه الجانب الأوكراني بالعمليات التي تقوم بها روسيا في منطقة البحر الأسود والتي وصفها ب"العسكرة النشطة" .. واتفق الجانبان في هذا الصدد على أن الوضع في هذه المنطقة لا يشكل تهديدا لأمن أوكرانيا فحسب بل أيضا للمنطقة الأوروبية والأطلسية بأكملها.


أوكرانيا

الولايات المتحدة

ألكسندر تورتشينوف

كاترين سينداك

أكرانيا وأمريكا

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